У центрі Києва на пішохідному переході позашляховик збив жінку
У центрі Києва позашляховик збив жінку на пішохідному переході
Фото: Еспресо
Вирішується питання щодо госпіталізації постраждалої
У Печерському районі Києва сталася ДТП за участі позашляховика Mazda.
Про це повідомляють «Вартові Еспресо».
Аварія трапилася по вул. Грушевського. На пішохідному переході позашляховик збив жінку, яка переходила проїжджу частину.
Вирішується питання щодо госпіталізації постраждалої, є підозра на переломи ніг.
Фото: Еспресо
Нагадаємо, за останню добу в Київській області сталося три аварії: у Броварському районі, у м. Рокитне та в м. Васильків.
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