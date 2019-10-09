Смертельна ДТП на Київщині: загинули сестри-близнюки (фото)



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Від сильного удару в мишині розбилось лобове скло Фото: Нацполіція

Жінки переходили дорогу у невстановленому для цього місці

За останню добу в Київській області сталося три аварії: у Броварському районі, у м. Рокитне та в м. Васильків. Найтрагічніша дорожньо-транспортна пригода на Броварщині забрала одразу двоє життів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У с. Требухів, рухаючись на автомобілі по дорозі, місцевий житель збив двох жінок, які виявились сестрами-близнюками 1984-го року народження. Сталася трагедія біля одного із житлових будинків. Неподалік нього постраждалі переходили проїжджу частину у невстановленому місці. На швидкості на них наїхала автівка. Від сильного удару жінок відкинуло на декілька метрів, а в мишині розбилось лобове скло.

Отримані травми виявились несумісні із життям. Обидві 35-річні сестри-близнюки загинули на місці події.

У м. Васильків водій у стані алкогольного сп’яніння (1,63 проміле), при виїзді з міста допустив зіткнення з трактором, який рухався у попутному напрямку тією ж смугою. Від сильного удару автівку перекинуло, пасажирка отримала тяжкі травми. Зараз вона перебуває в реанімації Васильківської центральної районної лікарні.

За цими двома фактами ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

У Рокитнянському районі автомобіль в’їхав у сівалку. Сталося це на автодорозі Савенці – Житні гори. Водій автомобіля ВАЗ зіткнувся із припаркованим на узбіччі трактором, до якого був причеплений культиватор. Його відкинуло на дорогу, а машину занесло у кювет. Водій автівки отримав численні переломи та забої. Його госпіталізовано. Наразі встановлюються усі обставини події.