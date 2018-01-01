У центрі Києва під час демонтажу МАФів сталася стрілянина

Власник кав'ярні отримав вогнепальне поранення ноги

У Києві на Печерську під час демонтажу МАФів сталася стрілянина, підприємець отримав поранення у ногу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва. До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки невідомий чоловік здійснив постріл. На місце події виїхала слідчо-оперативна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Власник кав'ярні отримав вогнепальне поранення ноги

У Києві на Печерську під час демонтажу МАФів сталася стрілянина, підприємець отримав поранення у ногу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки невідомий чоловік здійснив постріл. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та екіпажі патрульних.

Встановлено, що між людьми, які приїхали проводити демонтаж торговельних кіосків, та підприємцями виник конфлікт. Власник кав'ярні отримав вогнепальне поранення ноги. З місця події поліція вилучила одну стріляну гільзу.

В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 28-річного чоловіка. В нього вилучено пістолет з магазином та 6 набоїв до нього. Підозрюваний при собі мав дозвіл на придбання спецзасобу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

