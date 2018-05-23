  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У центрі Києва поліція виявила у скутериста наркотики

    • Розсилка
    Виявлені у скутериста пакетики з наркотичною речовиною - У центрі Києва поліція виявила у скутериста наркотики
    Виявлені у скутериста пакетики з наркотичною речовиною

    У чоловіка вилучили 12 поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін

    На вулиці Грушевського у Києві поліцейські полку поліції особливого призначення помітили чоловіка, який у пішохідній зоні рухався на скутері. Правоохоронці зупинили правопорушника для перевірки документів та зробили зауваження.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, згодом під час поверхневого огляду поліцейські виявили у чоловіка 12 поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Для вилучення речових доказів та документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У центрі Києва поліція виявила у скутериста наркотики
    У центрі Києва поліція виявила у скутериста наркотики

    Для подальшого з’ясування обставин правопорушника доставили до управління поліції. Правоохоронці встановили, що це 28-річний місцевий мешканець, який раніше мав проблеми із законом за зберігання наркотиків. 

    За цим фактом слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Якщо в ході слідства буде встановлена причетність чоловіка до збуту наркотиків, його дії будуть перекваліфіковані на більш тяжкий злочин.

     

    Читайте також
    Київ наркотики поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ