  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва пролунав вибух, є загиблі: відео

    • Розсилка
    У центрі Києва пролунав вибух, є загиблі: відео

    За попередньою, поки непідтвердженою інформацією, вибухнула граната

    У центрі Києві по вул. Пушкінській, 34, сьогодні ввечері близько 23:00 пролунав вибух.

    Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою, поки непідтвердженою інформацією, вибухнула граната. Від вибуху загинули дві особи.

    «Серйозний вибух щойно стався у центрі міста - за попередньою інформацією на вулиці Пушкінській внаслідок вибуху (деякі кажуть, що здетонувала граната) загинуло двоє осіб. Деталі встановлюються», - йдеться у повідомленні.

    Поліція Києва ще не надала більш детальну інформацію.

    Читайте також
    вибух Київ граната Facebook поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ