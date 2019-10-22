У центрі Києва пролунав вибух, є загиблі: відео
За попередньою, поки непідтвердженою інформацією, вибухнула граната
У центрі Києві по вул. Пушкінській, 34, сьогодні ввечері близько 23:00 пролунав вибух.
Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» у Facebook.
За попередньою, поки непідтвердженою інформацією, вибухнула граната. Від вибуху загинули дві особи.
«Серйозний вибух щойно стався у центрі міста - за попередньою інформацією на вулиці Пушкінській внаслідок вибуху (деякі кажуть, що здетонувала граната) загинуло двоє осіб. Деталі встановлюються», - йдеться у повідомленні.
Поліція Києва ще не надала більш детальну інформацію.