На Закарпатті у подвір'я місцевого депутата кинули гранату
-
Розсилка
Фото: Нацполіція
На Закарпатті у подвір'я місцевого депутата кинули гранату
Від вибуху пошкоджено фасад будинку і бетонні сходи
У Віноградові Закарпатської області місцевому депутату Елісе Сідей у двір кинули гранату. За інформацією Нацполіції, інцидент стався близько 4:30 ранку.
«На місці було встановлено, що у дворі 48-річної мешканки Виноградова вибухнула граната, в результаті чого пошкоджено фасад будинку і бетонні сходи», - йдеться в повідомленні.
Сама ж депутат Віноградівської міськраді Еліса Сідей в своєму Facebook попросила сусідів надати записи з камер відеоспостереження и повідоміти, хто бачив «чоловіка в чорній толстовці або когось підозрілого о 4:00».
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна).