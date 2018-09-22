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    На Закарпатті у подвір'я місцевого депутата кинули гранату

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    На Закарпатті у подвір'я місцевого депутата кинули гранату - На Закарпатті у подвір'я місцевого депутата кинули гранату
    Фото: Нацполіція
    На Закарпатті у подвір'я місцевого депутата кинули гранату

    Від вибуху пошкоджено фасад будинку і бетонні сходи

    У Віноградові Закарпатської області місцевому депутату Елісе Сідей у двір кинули гранату. За інформацією Нацполіції, інцидент стався близько 4:30 ранку.

    «На місці було встановлено, що у дворі 48-річної мешканки Виноградова вибухнула граната, в результаті чого пошкоджено фасад будинку і бетонні сходи», - йдеться в повідомленні.

    Сама ж депутат Віноградівської міськраді Еліса Сідей в своєму Facebook попросила сусідів надати записи з камер відеоспостереження и повідоміти, хто бачив «чоловіка в чорній толстовці або когось підозрілого о 4:00».

    За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна).

    граната Facebook поліція
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