У центрі Києва сталися сутички через будівлю: поліція затримала 18 осіб



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Біля будівлі на київському мікрорайоні Воздвиженка стався конфлікт щодо права власності на будівлю. Поліція затримала 18 учасників, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією поліції, конфлікт виник між двома сторонами стосовно права власності на будівлю.

Невідомі особи не впускали власників у своє приміщення, повідомив чоловік, який викликав поліцію.

Біля самої будівлі правоохоронці виявили 18 чоловіків у темному одязі із «засобами захисту». Усіх доставили до поліції для пояснень.

Дії учасників конфлікту кваліфікували як хуліганство, поліція розпочала кримінальне провадження.

Унаслідок конфлікту ніхто не постраждав.