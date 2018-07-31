У центрі Києва відкриється фудкорт, який працюватиме цілий рік



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4 серпня відбудеться відкриття фестивалю «Хрещатик Фуд-Фест»

У суботу, 4 серпня, у подвір’ї «Київпроекту» біля станції метро «Театральна» відбудеться відкриття «Хрещатик Фуд-Фест». «Київпроект» і є організатором фестивалю.

Як розповіли «Хмарочосу» організатори фестивалю, буде дві зони фудкорту: зовнішня (на вулиці) і внутрішня – у приміщенні, вхід з того ж дворика.

У фудкорті на вулиці можна буде скуштувати устриці з шампанським і кальяном від Fish House, хотдоги від Yammi, грузинську кухню від «Хачапурі & Хінкалі», морозиво – зокрема алкогольне – від Jolly та Mini Melts, мексиканську кухню від Arizona Tacos, страви кавказької кухні від «Люля», французькі млинці від Blin Panini, бургери від Black Burger та бельгійську картоплю від Frie Point.

У приміщенні розташуються такі гастрономічні зони: Сhoco Bar (бельгійські вафлі, млинці, тірамису, панакота, тістечка, кава та східні коктейлі), Bar-Dos (алкогольні й безалкогольні коктейлі, фреші, смузі, кисломолочні напої, канапе, фруктово-овочевий мікс, м’ясна і сирна нарізки, соління, маленькі тістечка), Afro-food (пончики, галети, омлет а-ля афро, рисова каша, холодні чаї, мафе, яса з куркою і кус-кус, риба а-ля банан, фріт батата-фуфу, риба барбекю, ачеке, салати), Hot Doggy Dogs (хот-доги, сирні палички, курячі нагетси, картопля фрі, салати), Khu Yum (тайська локшина і рис, том-ям, тому-кха, сінгапурська лакса, фо-бо , спринг роли, мангові шейки, березові фреши), Cheat Meal (дев’ять видів піци, салати, крильця, стріпси, картопля й цибульні кільця у фритюрі, омлет, яєчня, шакшука) та Mr. Butcher (кебаб, айран і лимонади).

Усі ці заклади залишаться працювати на постійній основі й після закінчення фестивалю. Фудкорт у дворику «Київпроекту» працюватиме цілий рік, навіть узимку, щоденно 10:00 до 21:00.