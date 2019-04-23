У центрі Києва всупереч Генплану хочуть звести багатоповерхівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Висотки можуть вирости на території ПАТ «Київський завод електротранспорту».

Ділянку землі в Печерському районі Києва всупереч Генплану збираються забудувати багатоповерхівками. Проект детального плану території оприлюднили 10 квітня на сайті департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації.

Нині на 7,5 гектарах розміщується нерухомість Приватного акціонерного товариства «Київський завод електротранспорту».

Та як повідомив «Слідству.Інфо» експерт із земельних питань Георгій Могильний, проект плану території суперечить закону. Оскільки, відповідно до Генплану Києва, територія заводу належить до промислової зони й житлова забудова там заборонена.

Затвердження детальних планів в інтересах приватних інвесторів із нехтуванням генеральним планом міста призводить до стихійних житлових забудов, які негативно впливають на міську інфраструктуру, можуть призвести до пошкодження інженерних мереж Києва чи навіть техногенної катастрофи, пояснив експерт.

Судячи з графічних матеріалів проекту, тепер ділянку збираються забудувати 9 житловими будинками та громадськими будівлями висотою від 10 до 31 поверху. Також тут планують звести школу на 990 учнів.

З пояснювальної записки до документа випливає, що саме представники «Київського електротранспортного заводу» в листі-зверненні від 19 лютого 2019 року запропонували змінити функціональне призначення території для подальшої забудови.

«Ділянка заводу не використовується за призначенням і негативно впливає на прилеглу житлову забудову», — йдеться в пояснювальній записці.

За словами Могильного, детальний план території не може суперечити Генплану, а внести зміни в головний містобудівний документ досить складно. Тому була вигадана схема, як це обійти.

«Вони беруть промислові зони, «перемальовують» їх під житло й паралельно «перемальовують» проект Генплану, щоб колись його затвердити та узаконити тим самим всі незаконні детальні плани територій, які змінювали», — зазначає експерт.





Громадські обговорення проекту детального плану території триватимуть до 10 травня. Відтак його повинна буде затвердити Київська міська рада.