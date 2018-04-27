У центрі Києва закрито рух для усіх видів транспорту
- 27 Квiтня, 09:34
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Внесено тимчасові зміни в рух тролейбусів маршруту № 18
Тимчасовою закрито рух транспорту на Софійській площі та Володимирському проїзді
Сьогодні, 27 квітня, із 06:00 до 12:00 у зв’язку із проведенням заходів до 100-річчя УНР та створення Окремого корпусу кордонної охорони УНР тимчасовою закрився рух усіх видів транспорту на Софійській площі та Володимирському проїзді. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
На цей час для забезпечення пасажирських перевезень вносяться тимчасові зміни у роботу тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18, а саме:
- рух тролейбусів маршруту № 6 організовано від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська»;
- рух тролейбусів маршрутів № 16, 18 організовано відповідно від вул. Академіка Щусєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Як повідомлялося, із 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід). Опрацьовується схема руху на час проведення робіт.