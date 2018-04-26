Розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського мосту: як зміниться рух транспорту

Опрацьовується схема руху на час проведення робіт, які планується завершити за 17 місяців

Із 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід). Опрацьовується схема руху на час проведення робіт. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури. Для регулювання руху буде встановлено 3 світлофори, перенесено



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Шулявський міст, 28 лютого 2017 року

Опрацьовується схема руху на час проведення робіт, які планується завершити за 17 місяців

Із 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід). Опрацьовується схема руху на час проведення робіт. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.

Для регулювання руху буде встановлено 3 світлофори, перенесено контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесено МАФи з радіусу проведення реконструкції.

Орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців.

На цей час передбачено зміни:

рух вулицею Олександра Довженка – вулицею Вадима Гетьмана (у бік Караваєвих Дач) відбуватиметься вулицями: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова із виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана.

вулицею Вадима Гетьмана – вулицею Олександра Довженка (у бік вул. О. Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги із можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор).

односторонніми будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова та вул. Петра Нестерова У напрямку проспекту Перемоги (буде встановлений тимчасовий світлофор).

тролейбусний рух із боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку «Індустріальний міст». З боку вул. О.Теліги по вул. Олександра Довженка – «Івана Гонти».

Пішоходи користуватимуться підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.

За дорученням міського голови Віталія Кличка, рух транспорту шляхопроводом через проспект Перемоги планується пустити вже до кінця цього року.

Нагадаємо, 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

Восени минулого року у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка.

У лютому 2018 року на Шулявському мосту з асфальту вилізла арматура, внаслідок чого пошкоджені колеса більш ніж 10 авто.

У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн.