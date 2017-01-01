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    У центрі Києва згорів салон краси

    Пожежа сталася у салоні краси, який знаходиться у підвальному приміщенні 6-поверхового житлового будинку
    У Києві у салоні краси на вул. Городецького 27 грудня сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:53. Як повідомляє прес-служба ДСНС, по прибуттю було встановлено, що пожежа виникла у салоні краси, який знаходиться у підвальному приміщенні 6-поверхового
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    Рятувальники на місці пожежі на вул. Городецького
    Рятувальники на місці пожежі на вул. Городецького

    Пожежа сталася у салоні краси, який знаходиться у підвальному приміщенні 6-поверхового житлового будинку

    У Києві у салоні краси на вул. Городецького 27 грудня сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:53.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, по прибуттю було встановлено, що пожежа виникла у салоні краси, який знаходиться у підвальному приміщенні 6-поверхового житлового будинку.

    Вогнеборці ліквідували пожежу о 18:48.

    Під час ліквідації пожежі рятувальники відвели на безпечну відстань з верхніх поверхів будинку 15 осіб.

    Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено меблі, оргтехніка, особисті речі, закопчено стіни та стелю приміщення.

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    У центрі Києва згорів салон краси
    У центрі Києва згорів салон краси
    У центрі Києва згорів салон краси

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються правоохоронними органами.

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