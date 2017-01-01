У центрі Києва згорів салон краси

Пожежа сталася у салоні краси, який знаходиться у підвальному приміщенні 6-поверхового житлового будинку

У Києві у салоні краси на вул. Городецького 27 грудня сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:53. Як повідомляє прес-служба ДСНС, по прибуттю було встановлено, що пожежа виникла у салоні краси, який знаходиться у підвальному приміщенні 6-поверхового



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Рятувальники на місці пожежі на вул. Городецького

Пожежа сталася у салоні краси, який знаходиться у підвальному приміщенні 6-поверхового житлового будинку

У Києві у салоні краси на вул. Городецького 27 грудня сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:53.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, по прибуттю було встановлено, що пожежа виникла у салоні краси, який знаходиться у підвальному приміщенні 6-поверхового житлового будинку.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 18:48.

Під час ліквідації пожежі рятувальники відвели на безпечну відстань з верхніх поверхів будинку 15 осіб.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено меблі, оргтехніка, особисті речі, закопчено стіни та стелю приміщення.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються правоохоронними органами.