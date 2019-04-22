У день виборів у Києві сталося майже 180 злочинів



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На Майдані п'яні молодики побили дівчину патрульну Фото: Інформатор

У неділю сталося два викрадення автомобілів

За минулу добу, 21 квітня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 179 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

розбійні напади - 1;

грабежі – 4;

хуліганство – 2;

крадіжки – 101;

незаконні заволодіння автотранспортом — 2.

У поліції зазначають, що у 30 випадках підозрювані особи встановлені.

Нагадаємо, в неділю, 21 квітня, в Києві на Майдані Незалежності стався трагічний інцидент. Двоє п'яних молодиків напали на дівчину-патрульну, побили її і викрали поліцейський Prius.