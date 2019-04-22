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    У день виборів у Києві сталося майже 180 злочинів

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    На Майдані п'яні молодики побили дівчину патрульну - У день виборів у Києві сталося майже 180 злочинів
    На Майдані п'яні молодики побили дівчину патрульну
    Фото: Інформатор

    У неділю сталося два викрадення автомобілів

    За минулу добу, 21 квітня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 179 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень:

    • розбійні напади - 1;
    • грабежі – 4;
    • хуліганство – 2;
    • крадіжки – 101;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 2.

    У поліції зазначають, що у 30 випадках підозрювані особи встановлені.

    Нагадаємо, в неділю, 21 квітня, в Києві на Майдані Незалежності стався трагічний інцидент. Двоє п'яних молодиків напали на дівчину-патрульну, побили її і викрали поліцейський Prius.

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