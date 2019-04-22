У день виборів у Києві сталося майже 180 злочинів
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На Майдані п'яні молодики побили дівчину патрульну
Фото: Інформатор
У неділю сталося два викрадення автомобілів
За минулу добу, 21 квітня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 179 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед правопорушень:
- розбійні напади - 1;
- грабежі – 4;
- хуліганство – 2;
- крадіжки – 101;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 2.
У поліції зазначають, що у 30 випадках підозрювані особи встановлені.
Нагадаємо, в неділю, 21 квітня, в Києві на Майдані Незалежності стався трагічний інцидент. Двоє п'яних молодиків напали на дівчину-патрульну, побили її і викрали поліцейський Prius.