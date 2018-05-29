У ДТП у центрі Києва потрапив гітарист українського гурту

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Розбита автівка гітариста

Музикант Володимир Павловський заявив, що винуватцем ДТП є водій автівки на єврономерах

У понеділок, 28 травня, гітарист відомого українського гурту Pianoбой Вова Павловський потрапив у ДТП у центрі Києва. Про аварію він сам розповів у Facebook.

Він разом із дівчиною їхав по вулиці Грушевського на автомобілі Mitsubishi Outlander, як раптом їхня машина зламалася і перестало крутитися кермо. У зв'язку з цим вони змушені були зробити зупинку. Якраз у цей час і стався сильний удар.

«І тут дикий удар ззаду. Я якраз дивився на праві двері, і вони за півмілісекунди увігнулися всередину. Удар був такої сили, що ми відразу виявилися на зустрічній смузі і там зачепили Mercedes... Двері заклинило. Я зрозумів, що діяти потрібно оперативно, так як може вибухнути балон з газом. Витягнув дівчину з машини і побачив картину Рєпіна: мені в зад в'їхав чувак на Audi Q7 на естонських номерах. Він був у м'ясо п'яний і почав говорити, що подзвонить Авакову», - розповів Павловський.

Йому знадобилася медична допомога. На щастя, ні він, ні його дівчина сильно не постраждали.

Як повідомлялося, 28 травня в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Peugeot 308, Citroen C2 і мотоцикл. Винуватець ДТП - Citroen - зник з місця аварії.

Джерело: Обозреватель