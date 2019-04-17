У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: де і коли
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Заплановано профілактичну промивку мереж
Цього тижня, згідно зі щорічним графіком, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Голосіївському та Дарницькому районах. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У Голосіївському районі у зону робіт потраплять мережі селища Чапаївка:
- вул. Бродівська,
- пров. Бродівський,
- вул. Любомирська,
- вул. Вітавська,
- вул. Риболовецька,
- вул. Залужена,
- пров. Залужений.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 17 на 18квітня, а саме з 23:00 до 07:00.
У Дарницькому районі у зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Ташкентська,
- вул. Автопаркова,
- вул. Колекторна,
- вул. Світла,
- вул. Бориспільська,
- вул. Зрошувальна,
- вул. Горбунова,
- вул. Ремонтна,
- селища ЗБК-135,
- селища Рембаза.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 18 на 19 квітня, а саме з 23:00 до 07:00.
Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 1на насосній водопровідній станції «Південний водопарк».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.
У «Київводоканалі» звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.