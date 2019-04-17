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    У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: де і коли

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    Під час промивки мереж&nbsp;не рекомендується користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб - У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: де і коли
    Під час промивки мереж не рекомендується користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

    Заплановано профілактичну промивку мереж

    Цього тижня, згідно зі щорічним графіком, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Голосіївському та Дарницькому районах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У Голосіївському районі у зону робіт потраплять мережі селища Чапаївка:

    • вул. Бродівська,
    • пров. Бродівський,
    • вул. Любомирська,
    • вул. Вітавська,
    • вул. Риболовецька,
    • вул. Залужена,
    • пров. Залужений.

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 17 на 18квітня, а саме з 23:00 до 07:00. 

    У Дарницькому районі у зону робіт потраплять мережі по:

    • вул. Ташкентська,
    • вул. Автопаркова,
    • вул. Колекторна,
    • вул. Світла,
    • вул. Бориспільська,
    • вул. Зрошувальна,
    • вул. Горбунова,
    • вул. Ремонтна,
    • селища ЗБК-135,
    • селища Рембаза.

    Профілактична промивка буде проводитися  в ніч з 18 на 19 квітня, а саме з 23:00 до 07:00. 

    Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 1на насосній водопровідній станції «Південний водопарк».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.

    У «Київводоканалі» звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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