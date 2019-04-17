У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: де і коли



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Під час промивки мереж не рекомендується користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

Заплановано профілактичну промивку мереж

Цього тижня, згідно зі щорічним графіком, «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Голосіївському та Дарницькому районах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У Голосіївському районі у зону робіт потраплять мережі селища Чапаївка:

вул. Бродівська,

пров. Бродівський,

вул. Любомирська,

вул. Вітавська,

вул. Риболовецька,

вул. Залужена,

пров. Залужений.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 17 на 18квітня, а саме з 23:00 до 07:00.

У Дарницькому районі у зону робіт потраплять мережі по:

вул. Ташкентська,

вул. Автопаркова,

вул. Колекторна,

вул. Світла,

вул. Бориспільська,

вул. Зрошувальна,

вул. Горбунова,

вул. Ремонтна,

селища ЗБК-135,

селища Рембаза.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 18 на 19 квітня, а саме з 23:00 до 07:00.

Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 1на насосній водопровідній станції «Південний водопарк».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні компанії.

У «Київводоканалі» звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.