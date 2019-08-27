У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: де і коли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж

Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» цього тижня проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському та Святошинському районах. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У Деснянському районі у зону робіт потраплять мережі по вул. Закревського від просп. Маяковського до вул. Т. Драйзера Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 28 на 29 серпня, а саме з 00:30 до 05:35.

У Святошинському районі у зону робіт потраплять мережі по:

вул. Потапова,

вул. Кучера,

вул. Покотила,

вул. Сім’ї Сосніних,

просп. Корольова,

вул. Л. Курбаса,

вул. Жолудєва,

вул. Симиренка,

бул. Кольцова,

вул. Ромен Ролана,

вул. Гната Юри,

вул. Зодчих,

вул. Героїв Космосу,

вул. Жмеринська,

вул. Тулузи,

вул. Булгакова.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 29 на 30 серпня, а саме з 23:00 до 06:00.

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у водоканалі.

Там також звернули увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.