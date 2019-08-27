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    У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: де і коли

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    У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: де і коли

    Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж

    Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» цього тижня проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському та Святошинському районах. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    У Деснянському районі у зону робіт потраплять мережі по вул. Закревського від просп. Маяковського до вул. Т. Драйзера Профілактична промивка буде проводитися  в ніч з 28 на 29 серпня, а саме з 00:30 до 05:35. 

    У Святошинському районі у зону робіт потраплять мережі по:

    • вул. Потапова,
    • вул. Кучера,
    • вул. Покотила,
    • вул. Сім’ї Сосніних,
    • просп. Корольова,
    • вул. Л. Курбаса,
    • вул. Жолудєва,
    • вул. Симиренка,
    • бул. Кольцова,
    • вул. Ромен Ролана,
    • вул. Гната Юри,
    • вул. Зодчих,
    • вул. Героїв Космосу,
    • вул. Жмеринська,
    • вул. Тулузи,
    • вул. Булгакова.

    Профілактична промивка буде проводитися  в ніч з 29 на 30 серпня, а саме з 23:00 до 06:00. 

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у водоканалі.

    Там також звернули увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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