У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: де і коли
Київводоканал попередив про профілактичну промивку мереж
Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» цього тижня проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському та Святошинському районах. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У Деснянському районі у зону робіт потраплять мережі по вул. Закревського від просп. Маяковського до вул. Т. Драйзера Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 28 на 29 серпня, а саме з 00:30 до 05:35.
У Святошинському районі у зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Потапова,
- вул. Кучера,
- вул. Покотила,
- вул. Сім’ї Сосніних,
- просп. Корольова,
- вул. Л. Курбаса,
- вул. Жолудєва,
- вул. Симиренка,
- бул. Кольцова,
- вул. Ромен Ролана,
- вул. Гната Юри,
- вул. Зодчих,
- вул. Героїв Космосу,
- вул. Жмеринська,
- вул. Тулузи,
- вул. Булгакова.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 29 на 30 серпня, а саме з 23:00 до 06:00.
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у водоканалі.
Там також звернули увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.