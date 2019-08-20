У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: коли і де
Київводоканал попередив про промивку мереж
Згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському та Деснянському районах. Про це повідомляє пресслужба компанії.
В Оболонському районі у зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Озерна,
- вул. Героїв Дніпра,
- вул. Богатирська,
- вул. Тимошенка,
- вул. Героїв Сталінграда,
- вул. Прирічна,
- вул. Північна,
- вул. Зої Гайдай,
- вул. Йорданська,
- вул. Архіпенка,
- вул. Малиновського,
- вул. Приозерна,
- просп. Оболонський, 22В.
Профілактична промивка проводитиметься в ніч з 20 на 21 серпня, а саме з 23.00 до 06.00.
У Деснянському районі у зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Закревського від вул. Сержа Лифаря (колишня Сабурова) до вул. Теодора Драйзера.
Профілактична промивка проводитиметься в ніч з 21 на 22 серпня, а саме з 23.40 до 05.50.
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
У компанії звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалася та не погіршувалася її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.