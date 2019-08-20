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    У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: коли і де

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    Під час промивки&nbsp;&laquo;Київводоканал&raquo; не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб - У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: коли і де
    Під час промивки «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

    Київводоканал попередив про промивку мереж

    Згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському та Деснянському районах. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    В Оболонському районі у зону робіт потраплять мережі по:

    • вул. Озерна,
    • вул. Героїв Дніпра,
    • вул. Богатирська,
    • вул. Тимошенка,  
    • вул. Героїв Сталінграда,
    • вул. Прирічна,
    • вул. Північна,
    • вул. Зої Гайдай,
    • вул. Йорданська,
    • вул. Архіпенка,
    • вул. Малиновського,
    • вул. Приозерна,
    • просп. Оболонський, 22В.

    Профілактична промивка проводитиметься в ніч з 20 на 21 серпня, а саме з 23.00 до 06.00. 

    У Деснянському районі у зону робіт потраплять мережі по:

    • вул. Закревського від вул. Сержа Лифаря (колишня Сабурова) до вул. Теодора Драйзера.

    Профілактична промивка проводитиметься в ніч з 21 на 22 серпня, а саме з 23.40 до 05.50. 

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    У компанії звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалася та не погіршувалася її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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