У двох районах Києва з кранів потече брудна вода: коли і де



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Під час промивки «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

Київводоканал попередив про промивку мереж

Згідно зі щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському та Деснянському районах. Про це повідомляє пресслужба компанії.

В Оболонському районі у зону робіт потраплять мережі по:

вул. Озерна,

вул. Героїв Дніпра,

вул. Богатирська,

вул. Тимошенка,

вул. Героїв Сталінграда,

вул. Прирічна,

вул. Північна,

вул. Зої Гайдай,

вул. Йорданська,

вул. Архіпенка,

вул. Малиновського,

вул. Приозерна,

просп. Оболонський, 22В.

Профілактична промивка проводитиметься в ніч з 20 на 21 серпня, а саме з 23.00 до 06.00.

У Деснянському районі у зону робіт потраплять мережі по:

вул. Закревського від вул. Сержа Лифаря (колишня Сабурова) до вул. Теодора Драйзера.

Профілактична промивка проводитиметься в ніч з 21 на 22 серпня, а саме з 23.40 до 05.50.

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

У компанії звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалася та не погіршувалася її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.