У двох районах Києва збудують мережі зовнішнього освітлення



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Виконати роботи заплановано у 2019 та 2020 роках

За низкою адрес у Святошинському та Дніпровському районах збудують мережі зовнішнього освітлення. Підписані відповідні розпорядження Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, роботи заплановано виконати у межах загального прибудинкового простору багатоквартирних житлових будинків на бульварі Академіка Вернадського, 5/19, вулиці Депутатській, 21 та 23, а також на прибудинкових територіях мікрорайону «Каунаський», у межах вулиць Каунаська, Березнева, Харківське шосе та бульвару Ярослава Гашека. Виконати відповідні роботи заплановано у 2019 та 2020 роках.

Замовником вказаних робіт визначено КП «Київміськсвітло», яке має отримати дані для проектування, визначити генеральну проектну, генеральну підрядну будівельну організації для виконання робіт, забезпечити у 2019 році розроблення проектної документації, проведення її експертизи та затвердження.

Під час укладання договору підряду на роботи комунальне підприємство має обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконання робіт і встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років.

Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів. Виконання робіт передбачені Міської цільовою програмою зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років.

Як повідомлялося, на 2019 рік в бюджеті столиці передбачено понад 700 млн грн на роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення.