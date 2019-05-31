На заміну освітлення на вулицях Києва цього року потратять 700 млн грн
Наразі роботи ведуться за низкою адрес
У Києві продовжується масштабна модернізація системи мереж зовнішнього освітлення.
Наразі виконуються роботи з утримання та відновлення освітлення. Вагома частина робіт проводиться в таких районах, як Дарницький, Голосіївський, Дніпровський та Солом’янський, адже зовнішнє освітлення тут застаріле, лінії електромереж потребують замін та оновлення, а зовнішнє освітлення прибудинкових територій за деякими адресами взагалі відсутнє. Про це повідомляє КП «Київміськсвітло».
На 2019 рік в бюджеті столиці передбачено понад 700 млн грн на роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення.
«Кошти підприємством будуть спрямовані на капітальний ремонт зовнішнього освітлення 151-го об’єкта для заміни ртутних та натрієвих ламп на сучасне та енергоефективне LED-освітлення вулиць, прибудинкових територій, парків, скверів, тощо», - зазначили на підприємстві.
Повідомляється, що роботи вже розпочаті за такими адресами:
- вул. Івана Гонти,
- вул. Академіка Булаховського,
- вул. Ірпінська,
- вул. Верхньоключова,
- вул. Деснянська,
- вул. Кільцева,
- вул. Козелецька,
- вул. Львівська,
- вул. Металістів,
- вул. Постова,
- вул. Бориспільська,
- вул. Дмитра Луценка,
- вул. Багговутівська,
- вул. Нагірна,
- вул. Олександрівська,
- Труханів острів,
- проспект Оболонський.