На заміну освітлення на вулицях Києва цього року потратять 700 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення у столиці Фото: Київміськсвітло

Наразі роботи ведуться за низкою адрес

У Києві продовжується масштабна модернізація системи мереж зовнішнього освітлення.

Наразі виконуються роботи з утримання та відновлення освітлення. Вагома частина робіт проводиться в таких районах, як Дарницький, Голосіївський, Дніпровський та Солом’янський, адже зовнішнє освітлення тут застаріле, лінії електромереж потребують замін та оновлення, а зовнішнє освітлення прибудинкових територій за деякими адресами взагалі відсутнє. Про це повідомляє КП «Київміськсвітло».

На 2019 рік в бюджеті столиці передбачено понад 700 млн грн на роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення.

«Кошти підприємством будуть спрямовані на капітальний ремонт зовнішнього освітлення 151-го об’єкта для заміни ртутних та натрієвих ламп на сучасне та енергоефективне LED-освітлення вулиць, прибудинкових територій, парків, скверів, тощо», - зазначили на підприємстві.

Повідомляється, що роботи вже розпочаті за такими адресами:

вул. Івана Гонти,

вул. Академіка Булаховського,

вул. Ірпінська,

вул. Верхньоключова,

вул. Деснянська,

вул. Кільцева,

вул. Козелецька,

вул. Львівська,

вул. Металістів,

вул. Постова,

вул. Бориспільська,

вул. Дмитра Луценка,

вул. Багговутівська,

вул. Нагірна,

вул. Олександрівська,

Труханів острів,

проспект Оболонський.

Читайте також матеріал