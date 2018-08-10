У Галерній затоці в столиці потонув військовослужбовець



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Фото: kiev.informator.ua

Чоловік відпочивав на пляжі і був в стані алкогольного сп'яніння

У четвер, 9 серпня, в Києві за адресою вулиця Набережно-Корчуватська, 64, з Галерної затоки водолази витягли труп чоловіка. Потопельником виявився військовослужбовець 1977 року народження.

Чоловіка дістали з води близько 19:00.

За попередньою інформацією, чоловік відпочивав на пляжі і був в стані алкогольного сп'яніння. Він всіляко привертав увагу перехожих своєю поведінкою, а після - пішов у воду. Незабаром відпочивальники помітили, що чоловік зник з очей, а на берег не повертався. Тому вони подзвонили на лінію 102.

На місці не було родичів або друзів чоловіка. Тіло водолази доставили до берега і передали співробітникам правоохоронних органів, які будуть встановлювати обставини того, що сталося.

Джерело: Інформатор