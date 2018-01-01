У Гідропарку організують святкування Масляної для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

Захід відбудеться 18 лютого

18 лютого з 11:00 до 14:00 у Гідропарку на о. Долобецький відбудеться соціокультурний захід «Масляна» для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах – клієнтів Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва. Про це повідомили у КМЦСССДМ. Захід відбудеться у форматі весняного сімейного



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Захід відбудеться 18 лютого

18 лютого з 11:00 до 14:00 у Гідропарку на о. Долобецький відбудеться соціокультурний захід «Масляна» для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах – клієнтів Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва. Про це повідомили у КМЦСССДМ.

Захід відбудеться у форматі весняного сімейного пікніка. Передбачено насичену соціокультурну програму: родинні змагання, конкурси, квести, туристичні випробування, подолання смуги перешкод, святкування старовинних традицій Масляної та частування. Наприкінці свята традиційно відбудеться спалення опудала – «Чучеліни».

Також у рамках заходу працюватиме консультативний пункт щодо безкоштовних послуг для сімей Києва від спеціалістів мережі вищезазначених Центрів.

Організація проведення змістовного дозвілля – одна зі складових частин комплексної системної допомоги Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в процесі соціальної адаптації та реабілітації для сімей, які опинились у кризі.

Мережа цих Центрів надає комплекс безкоштовних, кваліфікованих, за бажанням клієнта анонімних послуг (соціальних, соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, соціально-медичних) індивідуальних і групових послуг киянам, які опинились у складних життєвих обставинах із сімей з проблемами алко-, наркозалежності, насильства, ВІЛ\СНІДу; дітям, позбавленим батьківського піклування; прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу; дітям і молоді з інвалідністю; дітям-сиротам; сім’ям внутрішньо переміщених осіб зі Сходу країни, АР Крим, сім’ям, де є учасники антитерористичної операції та іншим.

Організатори свята: Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Київський міський палац дітей та юнацтва за підтримки українсько-турецького культурного центру «Сяйво».