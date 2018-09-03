У гуртожитку столичного вишу студент влаштував бійку з ножем



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Внаслідок дій дебошира двоє студентів отримали поранення

3 вересня близько першої години ночі до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про бійку у гуртожитку на вулиці Ніжинській. На адресу негайно направили слідчо-оперативну групу поліції, повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами начальника сектору ювенальної превенції Солом’янського управління поліції Віталія Бойко, який виїжджав на виклик, комендант гуртожитку розповіла, що до приміщення намагався потрапити невідомий, який нібито перебував напідпитку. Жінка спробувала його зупинити, тож їй на допомогу прийшли студенти, які несли чергування на поверсі. Гість почав їм погрожувати, а після дістав ножа, кілька разів вдарив опонентів і втік.

«У результаті один із хлопців отримав непроникаюче поранення спини, допомогу він отримав на місці. Іншому спричинили більш тяжкі травми грудної клітини та черевної порожнини, а відтак його негайно госпіталізували у лікарню. Свідки події надали прикмети правопорушника, за якими згодом оперативники його розшукали та затримали», - повідомив правоохоронець.

Як з’ясували поліцейські, дебоширом виявився 17-річний киянин – студент першого курсу вишу, у приміщенні одного з гуртожитків якого відбувалися події. Напередодні він із однокурсниками святкував у парку вступ до вишу. Навіщо вчинив бійку у гуртожитку, пояснити не може.

«У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України правопорушника затримали. Зараз він дає пояснення слідчим, які розпочали кримінальні провадження за статтями 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому оголосили про підозру, за скоєний злочин йому загрожує до восьми років позбавлення волі», - додав Бойко.

Як повідомлялося, 2 вересня у Києві жінка напідпитку вдарила ножем свого семирічного сина.