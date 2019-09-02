У хостелі в Києві сталася різанина



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Поліція затримала уродженця Дніпропетровщини

У хостелі в Шевченківському районі столиці на кухні між двома чоловіками сталася сварка, під час якої один із них схопив зі столу ніж і наніс ним декілька ударів опоненту. Після скоєного з місця події втік. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Свідок злочину викликав лікарів та правоохоронців. 23-річного потерпілого госпіталізували і надали йому кваліфіковану медичну допомогу.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, яка задокументувала подію.

Завдяки проведеним першочерговим заходам поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 36-річний уродженець Дніпропетровщини, який протягом останнього часу проживав у Києві. У автівці підозрюваного, припаркованій поруч із хостелом, поліцейські знайшли та вилучили ймовірне знаряддя злочину – кухонний ніж. Разом із іншими речовими доказами його направили на експертизу.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.