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    У Карпатах киянка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву

    Дівчина дістала травму ноги, рвані рани кистей рук і не могла самостійно пересуватися
    У Закарпатській області рятувальники врятували дівчину, яка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Facebook. «Під час проходження туристичного маршруту двома туристами в районі полонини Рогнеска (підніжжя г. Петрос Рахівського району) 29-річна киянка зірвалася
    • Сьогодні, 05:26
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    Потерпілій ввели знеболювальні препарати і наклали шину на травмовану ногу
    Потерпілій ввели знеболювальні препарати і наклали шину на травмовану ногу

    Дівчина дістала травму ноги, рвані рани кистей рук і не могла самостійно пересуватися

    У Закарпатській області рятувальники врятували дівчину, яка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Facebook.

    «Під час проходження туристичного маршруту двома туристами в районі полонини Рогнеска (підніжжя г. Петрос Рахівського району) 29-річна киянка зірвалася з обледенілого схилу і скотилася у 300-метрову прірву. Як наслідок, дівчина дістала травму ноги, рвані рани кистей рук і не могла самостійно пересуватися», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві додали, що незважаючи на складні погодні умови (значний сніговий покрив, а також лавинну небезпеку) рятувальникам вдалося дістатися до місця знаходження туристів.

    «Потерпілій дівчині негайно ввели знеболювальні препарати і наклали шину на травмовану ногу. Через нічний час доби і небезпеку сходження лавин рятувальники вирішили почекати до початку світлового дня. Вже вранці, минаючи лавинонебезпечні ділянки, з допомогою спеціальних нош «волокуш» рятувальники почали транспортування потерпілої. Подолавши відстань близько 7 км, працівники ДСНС дісталися до свого транспортного засобу і відвезли потерпілу до Рахівської районної лікарні», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили вісім осіб та дві одиниці техніки.

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    У Карпатах киянка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву
    У Карпатах киянка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву
    У Карпатах киянка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву
    У Карпатах киянка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву
    У Карпатах киянка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву
    У Карпатах киянка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву

    У середу також стало відомо, що у Карпатах зійшло три лавини.

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    Київ ДСНС Закарпаття рятувальники
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