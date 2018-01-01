У Карпатах киянка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву

Дівчина дістала травму ноги, рвані рани кистей рук і не могла самостійно пересуватися

У Закарпатській області рятувальники врятували дівчину, яка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Facebook. «Під час проходження туристичного маршруту двома туристами в районі полонини Рогнеска (підніжжя г. Петрос Рахівського району) 29-річна киянка зірвалася



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Потерпілій ввели знеболювальні препарати і наклали шину на травмовану ногу

Дівчина дістала травму ноги, рвані рани кистей рук і не могла самостійно пересуватися

У Закарпатській області рятувальники врятували дівчину, яка зірвалася зі схилу і скотилася у 300-метрову прірву.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Facebook.

«Під час проходження туристичного маршруту двома туристами в районі полонини Рогнеска (підніжжя г. Петрос Рахівського району) 29-річна киянка зірвалася з обледенілого схилу і скотилася у 300-метрову прірву. Як наслідок, дівчина дістала травму ноги, рвані рани кистей рук і не могла самостійно пересуватися», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що незважаючи на складні погодні умови (значний сніговий покрив, а також лавинну небезпеку) рятувальникам вдалося дістатися до місця знаходження туристів.

«Потерпілій дівчині негайно ввели знеболювальні препарати і наклали шину на травмовану ногу. Через нічний час доби і небезпеку сходження лавин рятувальники вирішили почекати до початку світлового дня. Вже вранці, минаючи лавинонебезпечні ділянки, з допомогою спеціальних нош «волокуш» рятувальники почали транспортування потерпілої. Подолавши відстань близько 7 км, працівники ДСНС дісталися до свого транспортного засобу і відвезли потерпілу до Рахівської районної лікарні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили вісім осіб та дві одиниці техніки.

У середу також стало відомо, що у Карпатах зійшло три лавини.