У Києві через масові аварії без води лишилися дев’ять вулиць (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 4 березня, станом на 16:30, через пошкодження на мережі відключено водопостачання у будинках на дев’яти вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Академіка Ромоданова, 6/29;
- вул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49;
- вул. Сім'ї Хохлових, 5, 6, 6А, 6Б, 8;
- пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;
- б-р. Кольцова, 22, 22А;
- вул. Глибочицька, 13, 13, 16, 17, 17Д, 18, 24, 26, 27, 28, 29-31, 40, 44, 46-52, 56, 72;
- вул. Петрівська, 10, 12, 30,34,29,15,23-Б,23-А;
- пров. Косогірний, 4, 8, 8А, 10, 3, 7, 17, 27-29;
- вул. Радистів, 15-75.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».