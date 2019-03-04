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    Новини

    У Києві через масові аварії без води лишилися дев’ять вулиць (адреси)

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    У Києві через масові аварії без води лишилися дев’ять вулиць (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 4 березня, станом на 16:30, через пошкодження на мережі відключено водопостачання у будинках на дев’яти вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Академіка Ромоданова, 6/29;
    • вул. Казимира Малевича, 30, 31, 47/49;
    • вул. Сім'ї Хохлових, 5, 6, 6А, 6Б, 8;
    • пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;
    • б-р. Кольцова, 22, 22А;
    • вул. Глибочицька, 13, 13, 16, 17, 17Д, 18, 24, 26, 27, 28, 29-31, 40, 44, 46-52, 56, 72;
    • вул. Петрівська, 10, 12, 30,34,29,15,23-Б,23-А;
    • пров. Косогірний, 4, 8, 8А, 10, 3, 7, 17, 27-29;
    • вул. Радистів, 15-75.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Київ Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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