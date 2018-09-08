У Києві через мікрохвильовку спалахнула пожежа в гуртожитку



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Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку 1977 року народження

У Києві в одному з гуртожитків сталася пожежа. Внаслідок події постраждала жінка.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

«7 вересня о 20:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на пров. Волгодонському, 5. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилось, у 5-поверховому будинку гуртожитку на 4-му поверсі виникла пожежа», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 21:01 пожежа була ліквідована. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку 1977 року народження і передали працівникам медичної служби.

На місці події працювало сім одиниць техніки та 35 осіб особового складу підрозділів ДержНС.

Попередньо, пожежа виникла через те, що вибухнула мікрохвильова піч, додає «Інформатор».

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що лісову пожежу в Харківській області ліквідовано.