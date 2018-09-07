ДСНС: лісову пожежу в Харківській області ліквідовано



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Пожежа на Харківщині

Пожежники ліквідували пожежу хвойної підстилки, що виникла на території Старовірівського лісництва

Пожежники ліквідували лісову пожежу, яка виникла 4 вересня біля Харкова.

Про це в п'ятницю, 7 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС України.

За даними відомств, о 18:00 пожежники ліквідували пожежу хвойної підстилки, що виникла на території Старовірівського лісництва Красноградського лісгоспу поблизу сіл Охоче і Мелихівка Нововодолазького району Харківської області.

До його ліквідації було залучено 20 одиниць спеціальної техніки і 91 особу персонального складу Харківського гарнізону ДСНС, 8 автоцистерн, 2 трактори і 50 співробітників лісгоспу, а також 4 одиниці важкої техніки, авіацію ДСНС і 25 рятувальників Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.

До слова, вчора повідомлялося, що на Харківщині впав вертоліт ДСНС, який гасив пожежу.