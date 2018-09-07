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    ДСНС: лісову пожежу в Харківській області ліквідовано

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    Пожежа на Харківщині - ДСНС: лісову пожежу в Харківській області ліквідовано
    Пожежа на Харківщині

    Пожежники ліквідували пожежу хвойної підстилки, що виникла на території Старовірівського лісництва

    Пожежники ліквідували лісову пожежу, яка виникла 4 вересня біля Харкова.

    Про це в п'ятницю, 7 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС України.

    За даними відомств, о 18:00 пожежники ліквідували пожежу хвойної підстилки, що виникла на території Старовірівського лісництва Красноградського лісгоспу поблизу сіл Охоче і Мелихівка Нововодолазького району Харківської області.

    До його ліквідації було залучено 20 одиниць спеціальної техніки і 91 особу персонального складу Харківського гарнізону ДСНС, 8 автоцистерн, 2 трактори і 50 співробітників лісгоспу, а також 4 одиниці важкої техніки, авіацію ДСНС і 25 рятувальників Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.

    До слова, вчора повідомлялося, що на Харківщині впав вертоліт ДСНС, який гасив пожежу.

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