У Києві чоловік хотів втихомирити шумну компанію і отримав три удари ножем



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Конфлікт стався на вулиці Костанайській Фото: Інформатор

Постраждалого терміново госпіталізували в лікарню

У ніч на понеділок, 2 вересня, на вулиці Костанайській, 7 у Голосіївському районі Києва сталася бійка. В ході конфлікту одному з чоловіків нанесли тілесні ушкодження.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією правоохоронців, під вікнами будинку сиділа компанія людей і шуміла. Місцевий житель вийшов на вулицю, щоб зробити зауваження. Під час діалогу почався конфлікт, який переріс у бійку.

В результаті сутички місцевому жителю завдали три ножових поранення. Після скоєного нападники втекли.

У чоловіка виявили різану рану в області ребер, колоту рану стегна і колоту рану в області лопатки. Потерпілому першу допомогу надали патрульні і передали його медикам, які в терміновому порядку госпіталізували чоловіка в лікарню.

На місці працювали екіпажі патрульних, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.