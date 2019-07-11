У Києві чотири житлових масиви на два тижні залишаться без гарячої води (список)
Гарячу воду відключать в Оболонському районі Києва
З 15 по 29 липня буде припинено гаряче водопостачання споживачів житлових масивів Оболонь, Пріорка, Куренівка та Мінський. Про це повідомила пресслужба Оболонської районної держадміністрації.
«У зв'язку з проведенням планових гідравлічних випробувань теплової магістралі ТМ-3, 4 СТ-2 згідно з затвердженим Київською міською державної адміністрацією графіком випробувань теплових мереж КП «Київтеплоенерго» на 2019 рік, у період з 15 по 29 липня 2019 року буде припинено гаряче водопостачання споживачів житлових масивів Оболонь, Пріорка, Куренівка та Мінський, які підключені до систем теплопостачання вищезазначених теплових магістралей», - йдеться в повідомленні.
Припинено гаряче водопостачання буде в межах вулиць:
- Коноплянської,
- Резервної,
- Озерної,
- Богатирської,
- Бережанської,
- Прирічної,
- Північної,
- Полярної,
- Вишгородської,
- Попова,
- Автозаводської,
- Шахтарської,
- Дегтяренка,
- Вербової,
- Приозерної,
- проспекту Г.Сталінграда,
- проспекту Оболонського.
Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 14-ї години 14 липня.