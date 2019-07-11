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    У Києві чотири житлових масиви на два тижні залишаться без гарячої води (список)

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    У Києві чотири житлових масиви на два тижні залишаться без гарячої води (список)

    Гарячу воду відключать в Оболонському районі Києва

    З 15 по 29 липня буде припинено гаряче водопостачання споживачів житлових масивів Оболонь, Пріорка, Куренівка та Мінський. Про це повідомила пресслужба Оболонської районної держадміністрації.

    «У зв'язку з проведенням планових гідравлічних випробувань теплової магістралі ТМ-3, 4 СТ-2 згідно з затвердженим Київською міською державної адміністрацією графіком випробувань теплових мереж КП «Київтеплоенерго» на 2019 рік, у період з 15 по 29 липня 2019 року буде припинено гаряче водопостачання споживачів житлових масивів Оболонь, Пріорка, Куренівка та Мінський, які підключені до систем теплопостачання вищезазначених теплових магістралей», - йдеться в повідомленні.

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    Припинено гаряче водопостачання буде в межах вулиць:

    • Коноплянської,
    • Резервної,
    • Озерної,
    • Богатирської,
    • Бережанської,
    • Прирічної,
    • Північної,
    • Полярної,
    • Вишгородської,
    • Попова,
    • Автозаводської,
    • Шахтарської,
    • Дегтяренка,
    • Вербової,
    • Приозерної,
    • проспекту Г.Сталінграда,
    • проспекту Оболонського.

    Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 14-ї години 14 липня.

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