У Києві чотири житлових масиви на два тижні залишаться без гарячої води (список)



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Гарячу воду відключать в Оболонському районі Києва

З 15 по 29 липня буде припинено гаряче водопостачання споживачів житлових масивів Оболонь, Пріорка, Куренівка та Мінський. Про це повідомила пресслужба Оболонської районної держадміністрації.

«У зв'язку з проведенням планових гідравлічних випробувань теплової магістралі ТМ-3, 4 СТ-2 згідно з затвердженим Київською міською державної адміністрацією графіком випробувань теплових мереж КП «Київтеплоенерго» на 2019 рік, у період з 15 по 29 липня 2019 року буде припинено гаряче водопостачання споживачів житлових масивів Оболонь, Пріорка, Куренівка та Мінський, які підключені до систем теплопостачання вищезазначених теплових магістралей», - йдеться в повідомленні.

Припинено гаряче водопостачання буде в межах вулиць:

Коноплянської,

Резервної,

Озерної,

Богатирської,

Бережанської,

Прирічної,

Північної,

Полярної,

Вишгородської,

Попова,

Автозаводської,

Шахтарської,

Дегтяренка,

Вербової,

Приозерної,

проспекту Г.Сталінграда,

проспекту Оболонського.

Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 14-ї години 14 липня.