У Києві демонтують незаконні ялинкові базари
- Сьогодні, 07:54
-
Розсилка
Ялинковий базар
Було вже знесено вісім незаконних тимчасових споруд, загальна площа яких становить близько 150 кв. м
У Києві прибрали незаконні тимчасові ялинкові базари.
За словами глави КП «Київблагоустрій» Андрія Андрєєва, було знесено 8 незаконних тимчасових споруд, загальна площа яких становить близько 150 кв.м.
Серед демонтованих був павільйон на вул. Бажана біля ст. м. «Харківська», нелегальний ялинковий базар на вул. Декабристів і на вул. Драгоманова, павільйон і кіоск на вул. Братиславська, павільйон на вул. Лісківська, 6а, самовільно встановлений шлагбаум на вул. Євгена Коновальця (Щорса), 36в, також павільйон на вул. Щербаківського, 34-36.
Джерело: 44.ua