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    У Києві демонтують незаконні ялинкові базари

    Було вже знесено вісім незаконних тимчасових споруд, загальна площа яких становить близько 150 кв. м
    У Києві прибрали незаконні тимчасові ялинкові базари.  За словами глави КП «Київблагоустрій» Андрія Андрєєва, було знесено 8 незаконних тимчасових споруд, загальна площа яких становить близько 150 кв.м. Серед демонтованих був павільйон на вул. Бажана біля ст. м. «Харківська», нелегальний ялинковий базар на вул.
    • Сьогодні, 07:54
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    Ялинковий базар
    Ялинковий базар

    Було вже знесено вісім незаконних тимчасових споруд, загальна площа яких становить близько 150 кв. м

    У Києві прибрали незаконні тимчасові ялинкові базари. 

    За словами глави КП «Київблагоустрій» Андрія Андрєєва, було знесено 8 незаконних тимчасових споруд, загальна площа яких становить близько 150 кв.м.

    Серед демонтованих був павільйон на вул. Бажана біля ст. м. «Харківська», нелегальний ялинковий базар на вул. Декабристів і на вул. Драгоманова, павільйон і кіоск на вул. Братиславська, павільйон на вул. Лісківська, 6а, самовільно встановлений шлагбаум на вул. Євгена Коновальця (Щорса), 36в, також павільйон на вул. Щербаківського, 34-36.

    Джерело: 44.ua

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