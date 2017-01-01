У Києві демонтують незаконні ялинкові базари

Було вже знесено вісім незаконних тимчасових споруд, загальна площа яких становить близько 150 кв. м

У Києві прибрали незаконні тимчасові ялинкові базари. За словами глави КП «Київблагоустрій» Андрія Андрєєва, було знесено 8 незаконних тимчасових споруд, загальна площа яких становить близько 150 кв.м. Серед демонтованих був павільйон на вул. Бажана біля ст. м. «Харківська», нелегальний ялинковий базар на вул.