У Києві екс-міліціонер отримав 5 років в’язниці за хабар

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Колишній правоохоронець вимагав від громадянки 24 тис. грн за непритягнення до кримінальної відповідальності

Подільським районним судом міста Києва оголошено обвинувальний вирок колишньому міліціонеру, який вимагав та одержав 24 тисячі гривень неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Прокурором у суді доведено, що, перебуваючи на посаді слідчого районного управління міліції, обвинувачений вимагав від громадянки вказані грошові кошти за непритягнення її до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки», - йдеться в повідомленні.

Вироком суду зловмисника визнано винним за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 2 роки.

Оскільки у судовому засіданні прокурор наполягав на призначенні обвинуваченому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, на рішення суду першої інстанції стороною обвинувачення готується апеляція.

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