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    У Києві електричка збила чоловіка

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    У Києві електричка збила чоловіка

    Медики доставили чоловіка до лікарні

    У вівторок, 14 травня, У Солом'янському районі Києва стався нещасний випадок на залізничних шляхах.

    Про це повідомили в Патрульній поліції столиці.

    О 08:19 на лінію 102 надійшла інформація про нещасний випадок на вулиці Політехнічній. За попередньою інформацією, чоловіка збила електричка.

    Як розповіли очевидці, чоловік йшов у навушниках по залізничній колії, і не реагував на сигнали машиніста.

    На місце події викликали швидку медичну допомогу. До приїзду медиків патрульні надали потерпілому всю необхідну домедичну допомогу. Чоловіка забрали на огляд до лікарні.

    Нагадаємо, 3 травня на залізничній станції Клавдієво електропоїзд збив підлітка у навушниках, який переходив колії у невстановленому місці.

    Джерело: 44.ua

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