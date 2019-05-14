У Києві електричка збила чоловіка
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Медики доставили чоловіка до лікарні
У вівторок, 14 травня, У Солом'янському районі Києва стався нещасний випадок на залізничних шляхах.
Про це повідомили в Патрульній поліції столиці.
О 08:19 на лінію 102 надійшла інформація про нещасний випадок на вулиці Політехнічній. За попередньою інформацією, чоловіка збила електричка.
Як розповіли очевидці, чоловік йшов у навушниках по залізничній колії, і не реагував на сигнали машиніста.
На місце події викликали швидку медичну допомогу. До приїзду медиків патрульні надали потерпілому всю необхідну домедичну допомогу. Чоловіка забрали на огляд до лікарні.
Нагадаємо, 3 травня на залізничній станції Клавдієво електропоїзд збив підлітка у навушниках, який переходив колії у невстановленому місці.
Джерело: 44.ua