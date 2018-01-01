У Києві горів дитячий корпус психлікарні імені Павлова

Під час пожежі з будівлі було виведено 17 дітей

У Києві у суботу, 2 лютого, сталася пожежа у дитячому корпусі психіатричної лікарні ім. Павлова на вул. Фрунзе, 103. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, інформація про пожежу надійшла о 17:25. По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів інформація про пожежу підтвердилась. Займання сталося в одному



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Фото: ДСНС Рятувальники під час гасіння пожежі у психлікарні

Під час пожежі з будівлі було виведено 17 дітей

У Києві у суботу, 2 лютого, сталася пожежа у дитячому корпусі психіатричної лікарні ім. Павлова на вул. Фрунзе, 103. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, інформація про пожежу надійшла о 17:25. По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів інформація про пожежу підтвердилась. Займання сталося в одному із кабінетів на 4-у поверсі. О 18:12 пожежу було локалізовано. Вже о 18:19 пожежу було ліквідовано.

Під час пожежі з будівлі на безпечну відстань виведено 17 дітей, жодна особа не постраждала. На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіка особового складу. Причини загоряння встановить слідство.

Нагадаємо, слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру у службовій недбалості одному з провідних інспекторів Київського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області у кримінальному провадженні щодо дитячого табору «Вікторія».