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    Пожежа у таборі «Вікторія»: прокуратура повідомила про підозру інспектору ДСНС

    За клопотанням прокуратури судом службовця вже відсторонено від займаної посади
    Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру у службовій недбалості одному з провідних інспекторів Київського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області у кримінальному провадженні щодо дитячого табору «Вікторія», передає прес-служба прокуратури Одеської області.
    • Сьогодні, 11:11
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    У ніч на 16 вересня 2017&nbsp;в Одесі на території дитячого оздоровчого комплексу &laquo;Вікторія&raquo; сталася пожежа
    У ніч на 16 вересня 2017 в Одесі на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» сталася пожежа

    За клопотанням прокуратури судом службовця вже відсторонено від займаної посади

    Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру у службовій недбалості одному з провідних інспекторів Київського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області у кримінальному провадженні щодо дитячого табору «Вікторія», передає прес-служба прокуратури Одеської області.

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    Як поінформували у прес-службі прокуратури, інспектору ДСНС повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

    Зазначається, що він протягом 2016-2017 рр. неодноразово виявляв порушення пожежної безпеки у дитячому закладі «Вікторія», у зв’язку із чим складено акти, приписи про усунення порушень у сфері цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки та протоколи про адміністративне правопорушення.

    Однак, як наголосили у прокуратурі, «через недбале ставлення до своїх обов’язків інспектором районного відділу ГУ ДСНС не вжито заходів для підготовки матеріалів позову до адміністративного суду щодо повного або часткового зупинення роботи табору, діяльність якого у таких умовах призвела до пожежі та загибелі трьох дітей».

    За клопотанням прокуратури судом службовця вже відсторонено від займаної посади.
    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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