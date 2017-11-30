Пожежа у таборі «Вікторія»: прокуратура повідомила про підозру інспектору ДСНС
- Сьогодні, 11:11
-
Розсилка
За клопотанням прокуратури судом службовця вже відсторонено від займаної посади
Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру у службовій недбалості одному з провідних інспекторів Київського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області у кримінальному провадженні щодо дитячого табору «Вікторія», передає прес-служба прокуратури Одеської області.
Як поінформували у прес-службі прокуратури, інспектору ДСНС повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.
Зазначається, що він протягом 2016-2017 рр. неодноразово виявляв порушення пожежної безпеки у дитячому закладі «Вікторія», у зв’язку із чим складено акти, приписи про усунення порушень у сфері цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки та протоколи про адміністративне правопорушення.
Однак, як наголосили у прокуратурі, «через недбале ставлення до своїх обов’язків інспектором районного відділу ГУ ДСНС не вжито заходів для підготовки матеріалів позову до адміністративного суду щодо повного або часткового зупинення роботи табору, діяльність якого у таких умовах призвела до пожежі та загибелі трьох дітей».
За клопотанням прокуратури судом службовця вже відсторонено від займаної посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.