Пожежа у таборі «Вікторія»: прокуратура повідомила про підозру інспектору ДСНС

За клопотанням прокуратури судом службовця вже відсторонено від займаної посади

Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру у службовій недбалості одному з провідних інспекторів Київського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області у кримінальному провадженні щодо дитячого табору «Вікторія», передає прес-служба прокуратури Одеської області.



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У ніч на 16 вересня 2017 в Одесі на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» сталася пожежа

За клопотанням прокуратури судом службовця вже відсторонено від займаної посади

Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру у службовій недбалості одному з провідних інспекторів Київського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області у кримінальному провадженні щодо дитячого табору «Вікторія», передає прес-служба прокуратури Одеської області.

Як поінформували у прес-службі прокуратури, інспектору ДСНС повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

Зазначається, що він протягом 2016-2017 рр. неодноразово виявляв порушення пожежної безпеки у дитячому закладі «Вікторія», у зв’язку із чим складено акти, приписи про усунення порушень у сфері цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки та протоколи про адміністративне правопорушення.

Однак, як наголосили у прокуратурі, «через недбале ставлення до своїх обов’язків інспектором районного відділу ГУ ДСНС не вжито заходів для підготовки матеріалів позову до адміністративного суду щодо повного або часткового зупинення роботи табору, діяльність якого у таких умовах призвела до пожежі та загибелі трьох дітей».

За клопотанням прокуратури судом службовця вже відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.