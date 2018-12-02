У Києві горів житловий будинок на Печерську: евакуювали 20 осіб



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Загорілася квартира на бульварі Лесі Українки

У Києві під час ліквідації пожежі в квартирі на бул. Лесі Українки, 28В (Печерський район) рятувальники евакуювали 20 людей.

Про це повідомляє ДСНС Києва на сторінці в соцмережі Facebook.

Повідомлення про пожежу в Печерському районі надійшло 1 грудня о 19:59. По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із квартир на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. О 20:20 пожежу було локалізовано, а о 20:29 -ліквідовано.

Під час ліквідації пожежі, через сильне задимлення, з верхніх поверхів будівлі було евакуйовано 20 осіб.

На місце пожежі виїжджали 4 одиниці основної та спеціальної вогнерятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

Загиблих і постраждалих немає. Причину займання встановлюють правоохоронні органи.