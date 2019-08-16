У Києві інспектор ДФС попався на хабарі за оформлення авто



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Інспектор ДФС обіцяв за винагороду допомогти «уникнути штучних перешкод при митному оформленні транспортного засобу»

Митник зажадав «винагороду» за безперешкодне оформлення авто. Під час одержання 450 доларів США хабара головний державний інспектор відділу митного оформлення митного поста «Спеціалізований» ДФС України був затриманий військовою прокуратурою Дарницького гарнізону. Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону.

Операція проводилася спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим у місті Києві та Головним відділом по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Факт здирництва та хабарництва був викритий в ході проведення комплексу негласних слідчих дій.

Встановлено, що у серпні 2019 року митник висунув вимогу громадянці надати йому неправомірну вигоду, щоб уникнути штучних перешкод при митному оформленні її транспортного засобу.

Хабарника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а його нечесний «заробіток» вилучено. Наразі фігурантові готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За цю оборудку він може отримати від 5 до 10 років тюрми.