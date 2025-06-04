За $2 тис. просив ВЛК «знайти» хворобу. У Києві викрито командира однієї з військових частин

У разі доведення вини полковнику Держприкордонслужби та його посередниці загрожує до восьми років позбавлення волі

Полковнику повідомлено про підозру у передачі неправомірної вигоди службовій особі

Працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника ДПСУ на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, командир однієї з військових частин, через посередника – медсестру цієї частини – передав $2 тис.голові ВЛК за проходження комісії без його участі. За ці гроші він просив «знайти» у нього легку хворобу, яка б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби.

Факт передачі грошей та медичних документів зафіксували слідчі Бюро у межах розслідування кримінального провадження щодо голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.

Полковнику повідомлено про підозру у передачі неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах (ч. 3 ст. 369 КК України).

Медичній сестрі також повідомлено про підозру у пособництві в наданні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Факт передачі грошей та медичних документів зафіксували слідчі Бюро у межах розслідування кримінального провадження фото: Державне бюро розслідувань

У разі доведення вини полковнику Держприкордонслужби та його посередниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, голову ВЛК було затримано під час подібної оборудки у травні 2025 року. Тоді йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Тоді, під час обшуків у службових приміщеннях, було вилучено медичну документацію щодо військовослужбовців, у справах яких Голова гарнізонної ВЛК ухвалював неправомірні рішення та оформлював фіктивні висновки.

Наразі триває розслідування інших встановлених фактів та перевіряється причетність інших членів ВЛК до протиправної діяльності.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру мешканці столиці, яка за $6 тис. обіцяла військовозобов’язаному організувати фіктивний діагноз для уникнення військової служби. За даними слідства, чоловік розповів своїй знайомій про неможливість виїзду за кордон через свій військовозобов’язаний статус. У відповідь жінка запевнила, що має зв’язки в одній з комунальних лікарень Києва та може домовитися про встановлення йому фіктивного діагнозу, зокрема, про нібито перенесений інсульт. Це, за її словами, мало допомогти чоловікові бути визнаним непридатним до військової служби та знятим з військового обліку.