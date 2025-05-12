Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу

Правоохоронці затримали жінку одразу після отримання грошей

Київська міська прокуратура повідомила про підозру мешканці столиці, яка за $6 тис. обіцяла військовозобов’язаному організувати фіктивний діагноз для уникнення військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, чоловік розповів своїй знайомій про неможливість виїзду за кордон через свій військовозобов’язаний статус. У відповідь жінка запевнила, що має зв’язки в одній з комунальних лікарень Києва та може домовитися про встановлення йому фіктивного діагнозу, зокрема, про нібито перенесений інсульт. Це, за її словами, мало допомогти чоловікові бути визнаним непридатним до військової служби та знятим з військового обліку.

За $6 тиc. киянка обіцяла військовозобов’язаному «інсульт» для уникнення служби фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Свої «послуги» підозрювана оцінила у $6 тис. Правоохоронці затримали її одразу після отримання обумовленої суми.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, а так само надання неправомірної вигоди службовій особі або третій особі за її вимогою за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднані з вимаганням неправомірної вигоди).

Правоохоронці затримали жінку одразу після отримання грошей фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Судом підозрюваній вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство у справі триває. Правоохоронці встановлюють можливу причетність до цієї схеми інших осіб.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка наживалася на військовозобов'язаних, допомагаючи їм незаконно виїхати за кордон. Зловмисники пропонували чоловікам стати «багатодітними батьками» за $3 тис., підшукуючи для цього жінок з дітьми.

Слідством встановлено, що учасники організованої злочинної групи знаходили малозабезпечених жінок з малолітніми дітьми та пропонували їм грошову винагороду за те, щоб вони визнали батьком своєї дитини стороннього чоловіка, який вже мав двох дітей. Фіктивне батьківство надавало б йому право безперешкодно перетинати державний кордон.

Також у Києві викрито злочинну групу, яка за гроші допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Серед організаторів – лікар, який виготовляв фальшиві медичні документи.

До слова, ексголову Броварської РДА з Київської області підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.