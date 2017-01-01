У Києві ліквідували чотири звалища люмінесцентних ламп

Столичні рятувальники підвели підсумки листопада

Упродовж минулого місяця рятувальники чотири рази виїжджали для ліквідації сміттєзвалищ люмінесцентних ламп, виявлених переважно в зелених зонах столиці. Про це інформують у КАРС «Київська служба порятунку», повідомляє «Главком». Так, наприклад, люмінесцентні лампи вилучені з території Дарницького лісопаркового



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Столичні рятувальники підвели підсумки листопада

Упродовж минулого місяця рятувальники чотири рази виїжджали для ліквідації сміттєзвалищ люмінесцентних ламп, виявлених переважно в зелених зонах столиці. Про це інформують у КАРС «Київська служба порятунку», повідомляє «Главком».

Так, наприклад, люмінесцентні лампи вилучені з території Дарницького лісопаркового господарства (Бортничі). Після вилучення небезпечні лампи вивезли до «Київкомунсервісу» для подальшої спеціальної утилізації, адже вони небезпечні для навколишнього середовища.

Рятувальники закликають мешканців міста бути відповідальними, не засмічувати територію шкідливими для довкілля лампами і не шкодити здоров’ю людей, які проживають поруч із місцями звалищ. Фахівці наголосили, що такі лампи особливо небезпечні для людей, адже містять ртуть.

Нагадаємо, що утилізацією люмінесцентних ламп у столиці займається КП «Київкомунсервіс».