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    У Києві маршрутка протаранила автомобіль поліції (фото, відео)

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    Маршрутка протаранила поліцейський автомобіль - У Києві маршрутка протаранила автомобіль поліції (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Маршрутка протаранила поліцейський автомобіль

    Від удару машина правоохоронців отримала серйозні пошкодження

    У середу, 22 серпня, в Києві на Харківському шосе сталася потрійна ДТП з постраждалими: зіткнулися автобус «Богдан», маршрут №476, Volkswagen Jetta поліції охорони і Subaru Legacy.

    Аварія трапилася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, співробітники поліції охорони зупинили Subaru, який їхав в сторону вулиці Російської, через непрацююче світло фар. Поліцейський автомобіль був припаркований позаду, В цьому ж напрямку їхала маршрутка. З невідомих причин водій «Богдана» протаранив Volkswagen, а він за інерцією врізався в Legacy.

    Від удару машина правоохоронців отримала серйозні пошкодження. У момент зіткнення всередині знаходився водій-поліцейський. Йому знадобилася допомога медиків. Чи були пасажири в маршрутці - невідомо. Як розповів водій Subaru, його зупинили поліцейські через непрацюючі фари, хоча він стверджує, що все було включено. Під час діалогу з правоохоронцями він почув гучний удар і побачив маршрутку.

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    У Києві маршрутка протаранила автомобіль поліції (фото, відео)
    У Києві маршрутка протаранила автомобіль поліції (фото, відео)
    У Києві маршрутка протаранила автомобіль поліції (фото, відео)
    У Києві маршрутка протаранила автомобіль поліції (фото, відео)
    У Києві маршрутка протаранила автомобіль поліції (фото, відео)
    У Києві маршрутка протаранила автомобіль поліції (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За словами співробітників поліції, які зупинили транспортний засіб, вони перетнули подвійну суцільну з включеними проблисковими маячками, щоб попередити водія про виключені фари. Поки вони розмовляли з водієм, сталося зіткнення.

    Що саме сталося і з якої причини зіткнулися автомобілі, встановить слідство.

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці ДТП з'ясовуються.

    ДТП Київ громадський транспорт автомобіль поліція
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