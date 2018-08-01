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    У Києві мітинг закінчився стріляниною з пораненим

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    У Києві мітинг закінчився стріляниною з пораненим - У Києві мітинг закінчився стріляниною з пораненим
    Фото: Інформатор
    У Києві мітинг закінчився стріляниною з пораненим

    У столиці введено план «перехоплення».

    Поліція встановлює обставини травмування чоловіка на вулиці Туполєва у Святошинському районі. Потерпілий був серед учасників акції, які перекрили дорогу: водій автомобіля «Volkswagen» вистрілив йому в ногу, попередньо – з пневматичної зброї.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. 

    Для встановлення обставин інциденту на місці працює слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

    Правоохоронці встановили, що учасники перекрили дорогу на вулиці Туполєва, проте такі дії обурили одного із водіїв. Чоловік вийшов із авто і вистрілив киянину в ногу. Після цього він поїхав з місця події. Потерпілому, у якого дотикове поранення, надали медичну допомогу.

    Співробітники поліції опитують свідків події для встановлення обставин та причин конфлікту. У Києві ввели план «перехоплення», тож усі наряди поліції зорієнтовані на пошуки автомобіля.

    Подія належним чином зареєстрована у Журналі обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цій події.

    Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження розпочате за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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