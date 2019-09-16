У Києві молодики побили спецпризначенця за те, що він зробив їм зауваження



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Травмований спецпризначенець дістав власний зареєстрований травматичний пістолет і, здійснивши спочатку попереджувальний постріл вгору, вистрілив опоненту в ногу Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Близько першої години ночі співробітник полку поліції особливого призначення №2 після несення служби повертався додому

У Києві правоохоронці затримали трьох зловмисників, які напали на поліцейського за те, що він зробив їм зауваження. Вони застосували газ та побили правоохоронця, який, захищаючись, був змушений застосувати зброю.

Про це 16 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Подія трапилася у Дарницькому районі.

Близько першої години ночі співробітник полку поліції особливого призначення №2 після несення служби повертався додому. У дворі будинку він почув голосну музику та лайку – так відпочивала компанія молодих людей.

Поліцейський підійшов до них, представився та показав службове посвідчення. Потім попросив їх поводитися тихіше та припинити порушувати публічний порядок.

«Один із молодиків підійшов до поліцейського та розпочав із ним суперечку. Під час цієї розмови правоохоронець відчув, як хтось вдарив його у голову та задув обличчя газом. Травмований спецпризначенець дістав власний зареєстрований травматичний пістолет і, здійснивши спочатку попереджувальний постріл вгору, вистрілив опоненту в ногу», - повідомив заступник начальника Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський.

Після цього троє молодиків із компанії накинулися на поліцейського та почали його бити.

У цей час із магазину, який розташований у дворі будинку, вибігли охоронці, які втрутилися у ситуацію. Поліцію та «швидку» викликала одна із дівчат, котра була в компанії правопорушників.

Лікарі госпіталізували потерпілих. У поліцейського виявили численні гематоми та травми тіла, а також переламані два ребра. Постраждалий проходить додаткові медичні обстеження.

Інший постраждалий, який отримав вогнепальне поранення ноги, перебуває у лікарні. За інформацією лікарів, його життю нічого не загрожує.

«Слідчо-оперативна група на місці задокументувала подію, опитала фігурантів і свідків конфлікту, опрацювала відео із камер спостереження. Трьох молодиків, які наносили удари поліцейському, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз із ними спілкуються слідчі», - заявив П’ятниківський.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманим за вчинене загрожує до п’яти років позбавлення волі.