У Києві мотоцикліст збив жінку і зник з місця аварії
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Фото: Еспресо
У Києві мотоцикліст збив людину
В результаті аварії жінка загинула
У Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.
Про це повідомляє Еспресо.
Як зазначається, жінка, яка переходила дорогу в невстановленому місці, від отриманих травм загинула.
Втім, за словами очевидців, з місця аварії зник і водій мотоцикла Ducati.
Так, мотоцикл Ducati рухався проспектом Комарова, прямо перед мотоциклом на дорогу вибігла жінка. В результаті наїзду жінка-пішохід отримала смертельні травми, загинула на місці пригоди, особу загиблої встановлюють слідчі.
Фото: Еспресо
Повідомляється, що водій мотоцикла отримав тяжкі травми, проте з місця пригоди зник.
Раніше повідомлялося, що чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi.