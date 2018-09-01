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    У Києві мотоцикліст збив жінку і зник з місця аварії

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    У Києві мотоцикліст збив людину - У Києві мотоцикліст збив жінку і зник з місця аварії
    Фото: Еспресо
    У Києві мотоцикліст збив людину

    В результаті аварії жінка загинула

    У Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.

    Про це повідомляє Еспресо.

    Як зазначається, жінка, яка переходила дорогу в невстановленому місці, від отриманих травм загинула.

    Втім, за словами очевидців, з місця аварії зник і водій мотоцикла Ducati.

    Так, мотоцикл Ducati рухався проспектом Комарова, прямо перед мотоциклом на дорогу вибігла жінка. В результаті наїзду жінка-пішохід отримала смертельні травми, загинула на місці пригоди, особу загиблої встановлюють слідчі.

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    У Києві мотоцикліст збив жінку і зник з місця аварії
    У Києві мотоцикліст збив жінку і зник з місця аварії
    У Києві мотоцикліст збив жінку і зник з місця аварії
    Фото: Еспресо

    Повідомляється, що водій мотоцикла отримав тяжкі травми, проте з місця пригоди зник.

    Раніше повідомлялося, що чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi.

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