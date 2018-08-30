Як в кіно: чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi



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Фото: Інформатор Поліція затримала Mitsubishi на Березняківській

Затримати порушника вдалося, заблокувавши його автомобіль патрульним Prius

У четвер, 30 серпня, на вулиці Березняківській поліція затримала Mitsubishi Outlander. Водій позашляховика намагався втекти від погоні.

Інцидент трапився близько 12:00. Про це повідомляє Інформатор.

У патрульній машині спрацювала система «Рубіж». Це встановлена в авто камера з сигналізацією, яка спрацьовує на певні номери, внесені в розшукову базу. Система спрацювала на номери Mitsubishi, і правоохоронці зупинили авто в Голосіївському районі. Перевіривши документи, поліція викликала інспектора виконавчої служби, щоб той вилучив автомобіль. Водій не був проти, але подзвонив матері і повідомив про ситуацію. Його мама приїхала на місце події, сіла на переднє пасажирське сидіння Outlander і сказала синові просто їхати.

Чотири екіпажі патрульних брали участь у погоні за порушником. Поліція переслідувала автомобіль, який, проїхавши через міст Патона, звернув на Дніпровську набережну. Затримати порушника вдалося, заблокувавши його автомобіль патрульним Prius на вулиці Березняківська.

Також варто зазначити, що на Mitsubishi було пробито праве переднє колесо. Водій неодноразово створював аварійну ситуацію, однак обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці приступили до оформлення ДТП та інциденту в цілому. Водій не пручався, а його мама не виходила з машини. Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 29 серпня дорогу не поділили Chevrolet і Saab. Аварія трапилася на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Олександра Архипенка. Постраждала дівчина.