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    Як в кіно: чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi

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    <p>Поліція затримала Mitsubishi на Березняківській</p> - Як в кіно: чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi
    Фото: Інформатор

    Поліція затримала Mitsubishi на Березняківській

    Затримати порушника вдалося, заблокувавши його автомобіль патрульним Prius

    У четвер, 30 серпня, на вулиці Березняківській поліція затримала Mitsubishi Outlander. Водій позашляховика намагався втекти від погоні.

    Інцидент трапився близько 12:00. Про це повідомляє Інформатор.

    У патрульній машині спрацювала система «Рубіж». Це встановлена в авто камера з сигналізацією, яка спрацьовує на певні номери, внесені в розшукову базу. Система спрацювала на номери Mitsubishi, і правоохоронці зупинили авто в Голосіївському районі. Перевіривши документи, поліція викликала інспектора виконавчої служби, щоб той вилучив автомобіль. Водій не був проти, але подзвонив матері і повідомив про ситуацію. Його мама приїхала на місце події, сіла на переднє пасажирське сидіння Outlander і сказала синові просто їхати.

    Чотири екіпажі патрульних брали участь у погоні за порушником. Поліція переслідувала автомобіль, який, проїхавши через міст Патона, звернув на Дніпровську набережну. Затримати порушника вдалося, заблокувавши його автомобіль патрульним Prius на вулиці Березняківська.

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    Як в кіно: чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi
    Як в кіно: чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi
    Як в кіно: чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi
    Як в кіно: чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi
    Як в кіно: чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi
    Як в кіно: чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi
    Фото: Інформатор

    Також варто зазначити, що на Mitsubishi було пробито праве переднє колесо. Водій неодноразово створював аварійну ситуацію, однак обійшлося без постраждалих.

    Правоохоронці приступили до оформлення ДТП та інциденту в цілому. Водій не пручався, а його мама не виходила з машини. Обставини інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, 29 серпня дорогу не поділили Chevrolet і Saab. Аварія трапилася на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Олександра Архипенка. Постраждала дівчина. 

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