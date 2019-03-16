  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на будівництві впав кран

    • Розсилка
    У Києві на будівництві впав кран

    Частина крану зависла навпроти вікон житлового будинку

    У суботу, 16 березня, в Києві на будівництві за адресою Лук'янівська, 19 обвалилася частина крану. Стріла механізму впала на недобудову і повисла біля вікон житлового будинку.

    Господиня однієї з квартир заселеного будинку по Лук'янівській, 21 Вікторія Іванова розповіла, що кран падає не вперше.

    Перший інцидент трапився близько місяця тому. Тоді стріла крана влетіла у вікна і вибила скло на одному з поверхів. На щастя, вдалося уникнути травм, проте люди скаржаться на небезпечне сусідство. Вікторія каже, що мешканці звернулися до поліції і до міської влади з проблемою і зараз чекають офіційної відповіді.

    На місце події прибули поліцейські і співробітники ДСНС. Правоохоронці опитують очевидців. Рішення про те, що робити з краном, повислим над будинком, поки не оголосили. Подробиці інциденту встановлюють.

    Читайте також
    Київ ДСНС будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ