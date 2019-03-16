У Києві на будівництві впав кран



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Частина крану зависла навпроти вікон житлового будинку

У суботу, 16 березня, в Києві на будівництві за адресою Лук'янівська, 19 обвалилася частина крану. Стріла механізму впала на недобудову і повисла біля вікон житлового будинку.

Господиня однієї з квартир заселеного будинку по Лук'янівській, 21 Вікторія Іванова розповіла, що кран падає не вперше.

Перший інцидент трапився близько місяця тому. Тоді стріла крана влетіла у вікна і вибила скло на одному з поверхів. На щастя, вдалося уникнути травм, проте люди скаржаться на небезпечне сусідство. Вікторія каже, що мешканці звернулися до поліції і до міської влади з проблемою і зараз чекають офіційної відповіді.

На місце події прибули поліцейські і співробітники ДСНС. Правоохоронці опитують очевидців. Рішення про те, що робити з краном, повислим над будинком, поки не оголосили. Подробиці інциденту встановлюють.