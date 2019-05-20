У Києві на дитячому майданчику сталася стрілянина



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Поліцейські провели огляд місця події, звідки вилучили стріляні гільзи, патрони

Чоловік разом з дитиною були на дитячому майданчику, коли до них підійшла група молодиків, які почали чіплятися до нього

У Києві на дитячому майданчику сталася бійка між чоловіками, в результаті чого постраждали три людини.

Про це 20 травня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався на проспекті Правди.

«До поліції звернувся перехожий та повідомив, що на проспекті Правди він чув постріли та побачив бійку групи осіб. На місце події негайно виїхали працівники поліції охорони, екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та швидка медична допомога», - розповіли в поліції.

Начальник територіального управління поліції Владислав Іщенко розповів, що батько разом зі своєю дитиною були на дитячому майданчику, коли до них підійшла група молодиків, які почали чіплятися до нього, а після цього вчинили з ним бійку. На прохання киянина припинити протиправні дії правопорушники не реагували.

«Потерпілий мав при собі травматичний пістолет та здійснив спочатку два попереджувальні постріли в повітря, щоби зупинити зловмисників, а потім був змушений стріляти по нападникам. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє правопорушників та сам потерпілий. Їм надали необхідну медичну допомогу», - повідомили в поліції.

Поліцейські провели огляд місця події, звідки вилучили стріляні гільзи, патрони та опитали очевидців і свідків.

Трьох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися місцеві мешканці 1990, 1984 та 1973 років народження.

Ще одного підозрюваного, який втік з місця події, розшукують.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.