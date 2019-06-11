У Києві на хабарі затримали посадовців управління Мін’ю́сту



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Посадовців затримали під час передачі чергової частини хабара

Cлідчими теруправління ДБР, розташованого в місті Києві, задокументовано протиправну діяльність із систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди групою посадовців структруного підрозділу Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України.

Слідчі дії проводилися спільно із Департаментом захисту економіки Національної поліції України та Військовою прокуратурою.

За попередньою інформацією, керівник управління спільно зі своїм заступником та начальником відділу на постійній основі протягом лютого-червня цього року вимагали й отримували від підприємства неправомірну вигоду. Відтак, 30 % коштів від суми договорів на поставку товарів, укладених із державними підприємствами, що підпорядковані міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань і пробації, поверталися згаданим чиновникам у вигляді неправомірної вигоди. Крім того, встановлено, що посадовці надавали в приховану оренду майно державних підприємств.

Так, 11 червня 2019 року під час отримання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 18 000 грн трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманим готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).