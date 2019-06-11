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    У Києві на хабарі затримали посадовців управління Мін’ю́сту

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    У Києві на хабарі затримали посадовців управління Мін’ю́сту

    Посадовців затримали під час передачі чергової частини хабара

    Cлідчими теруправління ДБР, розташованого в місті Києві, задокументовано протиправну діяльність із систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди групою посадовців структруного підрозділу Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України.

    Слідчі дії проводилися спільно із Департаментом захисту економіки Національної поліції України та Військовою прокуратурою.

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    У Києві на хабарі затримали посадовців управління Мін’ю́сту
    У Києві на хабарі затримали посадовців управління Мін’ю́сту
    У Києві на хабарі затримали посадовців управління Мін’ю́сту

    За попередньою інформацією, керівник управління спільно зі своїм заступником та начальником відділу на постійній основі протягом лютого-червня цього року вимагали й отримували від підприємства неправомірну вигоду. Відтак, 30 % коштів від суми договорів на поставку товарів, укладених із державними підприємствами, що підпорядковані міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань і пробації, поверталися згаданим чиновникам у вигляді неправомірної вигоди. Крім того, встановлено, що посадовці надавали в приховану оренду майно державних підприємств.

    Так, 11 червня 2019 року під час отримання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 18 000 грн трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Затриманим готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

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