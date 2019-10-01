У Києві на хабарі затримали посадовця Подільської райдержадміністрації



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Посадовець отримав 117 тис. грн неправомірної вигоди

Чиновник використовував своє службове становище з метою отримання хабаря від представників суб’єктів підприємницької діяльності

У Києві викрили посадовця Подільської райдержадміністрації на одержанні 117 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що вказаний чиновник використовував своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди від представників суб’єктів підприємницької діяльності. Йдеться про виконання робіт з капітального ремонту та утеплення фасадів дитячого садка та школи, розташованих на території Подільського району столиці.

Вказаному посадовцю Подільської райдержадміністрації повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нещадавно у Києві на хабарі затримали приватного виконавця.