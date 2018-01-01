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    У Києві на виставку будуть допущені тільки здорові коти

    У столиці відбудеться виставка котів
    17-18 лютого 2018 року в столиці відбудеться виставка котів, організована Всеукраїнською громадською організацією любителів кішок, Фелінологічним Альянсом України, Держпродспоживслужбою м. Києва та Об’єднанням ветеринарної медицини.Про це інформує прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Києві, повідомляє «Главком».Спеціалісти
    • Сьогодні, 12:26
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    У столиці відбудеться виставка котів

    17-18 лютого 2018 року в столиці відбудеться виставка котів, організована Всеукраїнською громадською організацією любителів кішок, Фелінологічним Альянсом України, Держпродспоживслужбою м. Києва та Об’єднанням ветеринарної медицини.

    Про це інформує прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Києві, повідомляє «Главком».

    Спеціалісти Об`єднання ветеринарної медицини, а саме відділ протиепізоотичної та профілактичної роботи з інфекційних та незаразних хвороб тварин проводять клінічний огляд котів, які беруть участь у виставці, а також перевіряють наявність у тварин щеплення проти сказу.

    Хворих та тварин без щеплень до участі у виставці не допускають.

    Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 2, Український дім.

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