У Києві на виставку будуть допущені тільки здорові коти

У столиці відбудеться виставка котів

17-18 лютого 2018 року в столиці відбудеться виставка котів, організована Всеукраїнською громадською організацією любителів кішок, Фелінологічним Альянсом України, Держпродспоживслужбою м. Києва та Об’єднанням ветеринарної медицини.Про це інформує прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Києві, повідомляє «Главком».Спеціалісти



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У столиці відбудеться виставка котів

17-18 лютого 2018 року в столиці відбудеться виставка котів, організована Всеукраїнською громадською організацією любителів кішок, Фелінологічним Альянсом України, Держпродспоживслужбою м. Києва та Об’єднанням ветеринарної медицини.



Про це інформує прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Києві, повідомляє «Главком».



Спеціалісти Об`єднання ветеринарної медицини, а саме відділ протиепізоотичної та профілактичної роботи з інфекційних та незаразних хвороб тварин проводять клінічний огляд котів, які беруть участь у виставці, а також перевіряють наявність у тварин щеплення проти сказу.



Хворих та тварин без щеплень до участі у виставці не допускають.

Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 2, Український дім.