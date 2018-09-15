У Києві напали на суддю, який слухає справу про розстріли мітингувальників на Інститутській



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Суддю госпіталізували до однієї зі столичних лікарень

Увечері 14 вересня в Києві невідомий напав та побив суддю Святошинського районного суду Сергія Дячука, який зокрема слухає справу про розстріл 48 мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.

Про це повідомляє прес-служба Ради суддів України.

Зазначається, що суддю госпіталізували до однієї зі столичних лікарень. Нападника правоохоронцям затримати не вдалося.

«На місті злочину працювала поліція, а інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (хуліганство) частина 4 (дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)», — йдеться у повідомленні.

Сам постраждалий попередньо пов’язує напад із професійною діяльністю, бо під час нападу зловмисник погрожував йому, а його вислови «повторюють риторику людей, які невдоволені тими рішеннями, які судді ухвалюють, та закликають до розправи над суддями».

Зазначимо, що Дячук є головуючим суддею у справі про розстріл 48 мітингувальників на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. На лаві підсудних — п’ятеро екс-працівників київського батальйону «Беркут».